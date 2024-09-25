Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos’a mağlup oldu!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 34-34 eşitlikle sonuçlandı. İlk yarının ardından baskısını arttıran Yunan temsilcisi, parkeden 85-56 galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos’ta 15 sayıyla Ömer Yurtseven oldu. Galatasaray’da ise James Palmer 14 sayı ile oynadı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 2017 sezonundan itibaren kullandığı Sinan Erdem Spor Salonu’na da veda etmiş oldu. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi’nde maçlarını oynayacak.