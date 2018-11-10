SALON: Burhan Felek



HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu



GALATASARAY HDI SİGORTA: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)



BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, MerveTanıl)



SETLER: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15



SÜRE: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19)

Siyah-beyazlılar, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Beşiktaş çekişmeli geçen 2'nci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı. Hande'nin iyi performansıyla 3'üncü seti kazanan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4'üncü Galatasaray, iyi performansını sürdürdü ve seti 25-18 kazanarak ve skoru 2-2 yaptı. Tie-break setini ise Beşiktaş, 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

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