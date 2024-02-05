Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Mint Vero Volley'i ağırlıyor
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın İtalya ekibi Mint Vero Volley'i konuk edecek.
CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalya ekibi Mint Vero Volley'i ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Mint Vero Volley, sahasında oynadığı yarı final ilk maçını 3-0 kazanarak avantaj elde etmişti.
Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibine 3-0 veya 3-1 üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak. Karşılaşmanın diğer skorlarla bitmesi durumunda ise Mint Vero Volley adını finale yazdıracak.