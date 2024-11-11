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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'da sahne alacak - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'da sahne alacak

        Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:59
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        Galatasaray, Macaristan'da sahne alacak!
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        CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yarın Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibine konuk olacak.

        Kaposvar Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

        Müsabakayı Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Atanas Varbanov ile Polonya Voleybol Federasyonundan Szymon Pindral yönetecek.

        Organizasyona son 16 turundan dahil olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon CEV Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak.

        Bir önceki turda Kuzey Makedonya temsilcisi VC Strumica'yla eşleşen Fino Kaposvar ise deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında 3-0 kazanmayı başardı. Fino Kaposvar, altın sette rakibini 15-11 yenerek son 16 turuna yükseldi.

        Maçın rövanşı 21 Kasım saat 20.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

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