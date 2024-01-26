Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor!
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda sergilediği performansla takımını zirve yarışında sırtlıyor.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, takımın son haftalardaki en etkili performans sergileyen oyuncuları arasında yer aldı.
Milli futbolcu, 1-0 geriye düştükleri İstanbulspor karşılaşmasında takımının puan kaybetmesine engel oldu. Başarılı forvet önce 36'ncı dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Kerem daha sonra 79'uncu dakikada serbest vuruştan rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi.
Yıldız futbolcu, böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de iki gol attığı maç sayısını üçe çıkardı. Deneyimli isim ilk olarak beşinci hafta 4-2 kazandıkları Yılport Samsunspor maçında iki gol attı. Milli forvet, geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmada takımının son iki sayısını kaydetmişti.
Ligdeki gol sayısını 9'a yükselten başarılı oyuncu 6 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Galatasaray Süper Lig'de Kerem Aktürkoğlu'nun gol veya asist ürettiği 9 maçın tamamını kazandı.