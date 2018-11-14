Fanatik'de yer alan habere göre; Mali sorunlardan kurtulmak amacıyla altyapıya yönelen ve kısa sürede olumlu sonuçlar alan Galatasaray’da, gelecek planı yavaş yavaş oluşturuluyor. Son Kayserispor deplasmanında, altyapıdan çıkardığı 4 oyuncuyu (İsmail Çipe, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yunus Akgün) bir arada oynayan Sarı-Kırmızılılar, bu isimlerden hem sahada hem de saha dışında yararlanmanın formülü aranıyor. Henüz 18 yaşında İtalyan kulüplerinin radarına girmeyi başaran Ozan Kabak da, bu planda yer alan oyuncuları başında geliyor.

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILACAK

Teknik patron Fatih Terim ve ekibinin hazırladığı proje doğrultusunda, Ozan’ın şu an için satılması kesinlikle düşünülmüyor. Hedef, genç savunmacıyı birkaç sezon Süper Lig ve Avrupa’da parlattıktan sonra, en az 20 milyon Euro karşılığında satmak. Böylece hem kulüp kasasına önemli ölçüde sıcak para girecek hem de diğer gençlerin Avrupa pazarında önü açılmış olacak.

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