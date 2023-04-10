Sezon sonunda forvetleriyle ile sözleşmesi sona erecek Galatasaray için Nijerya basınından flaş bir iddia geldi. Soccernet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Middlesbrough'un 27 yaşındaki forveti Chuba Akpom'u 1 numaralı hedef olarak belirledi.