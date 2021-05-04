Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılar, Parma forması giyen Hernani ile ilgileniyor.
Parma'nın sezon başında Zenit'ten 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Hernani, orta sahada forma giyiyor. 1,88'lik Sambacı, Brezilya'da Atletico PR altyapısından yetiktikten sonra 8 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmuştu.
Öte yandan Serie A'da dün akşam Torino'ya 1-0 mağlup olan Parma, bitime dört hafta kala küme düştü.
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