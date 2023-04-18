Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray için sürpriz sağ bek iddiası! Roma'nın genç yıldızı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor. İtalya'dan yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-kırmızılıların, Roma'da forma giyen genç isme talip olduğu öne sürüldü.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur önderliğinde bu sezon birbirinden flaş takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, transferde rotayı yine İtalya'ya kırdı. 
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    İtalyan basını, Galatasaray'ın bonservisi Roma'da bulunan genç sağ bek Bryan Reynolds'ı gündemine aldığını duyurdu.  
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Belçika Ligi ekiplerinden KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, sezonun sona ermesiyle birlikte Roma'ya dönecek.
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    ABD'li futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmeyen Roma'nın, genç oyuncu için yaz döneminde tekliflere açık olacağı belirtildi. 
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    MOURINHO 2021'DE TRANSFER ETMİŞTİ

    Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun özel talebiyle 2021 yılında 6.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ABD ekibi Dallas'tan transfer edilen Reynolds, İtalyan ekibinde kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    2021-2022 sezonunun devre arasında Belçika ekibi Kortrijk'e kiralanan Reynolds, bu sezon ise bir başka Belçika temsilcisi KVC Westerlo'ya gönderildi. 
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Westerlo formasıyla bu sezon 28 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    İtalyan ekibinden şubat ayında Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom'un, Roma ile arasındaki iyi ilişkileri kullanarak Reynolds'u da transfer edebileceği kaydedildi.
  • Galatasaray transferde gözünü Romalı genç yıldıza dikti! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Bryan Reynolds'ın, Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.