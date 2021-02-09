Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Cimbom'un Meksika Ligi ekiplerinden Leon'da forma giyen Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno ile ilgilendiğini öne sürdü.

Avrupa'ya transfer olmak isteyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Moreno ile Porto'nun da ilgilendiği belirtildi.

2013'te Medellin formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Yairo Moreno, 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer oldu. Yairo Moreno'nun güncel bonservis değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.