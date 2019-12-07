Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Younes Belhanda'nın 20. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor daha iyi bir mücadele sergilerken, Galatasaray, kalecisi Fernando Muslera'nın başarılı performansıyla sahadan 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla puanını 23'e çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.
Ligin 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, 13. haftada ise deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
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