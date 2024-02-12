Ligde liderliğe yükseldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Metin Öztürk, "Bugün keyifli bir gün. 13 hafta daha var, 13 maç daha var. 13 maç 39 puan demek. Ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Sadece şampiyonlukta yarıştığımız rakibe değil, tüm lige bakmak lazım. 20 takımlı ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek. 7-8 tanesi onun sıkıntısında. O yüzden herkes 3 puanın değil yarım puanın bile peşinde, bu kadar kıymetli. Biz kendi kulvarımızda, kendi rakiplerimize bakarken 13 maçın her birine aynı heyecanla ve aynı hedefe giderek bakıyoruz. Bizim gündemimizde Sparta Prag maçı var. Adım adım ilerliyoruz." dedi.