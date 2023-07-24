Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Zalgiris yorumu: Bizi en çok düşündüren sentetik çim Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Zalgiris maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zalgiris maçıyla ilgili, "Rakibimiz hakkında bizi en çok düşündüren konu sahalarının sentetik olması ile ilgili. Çünkü bizim oyuncularımız sentetik çimde oynamaya alışık değil. Bu durum oyuncularımız performansına etki edebilir" dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda oynayacağı Zalgiris maçı için İstanbul Havalimanı'ndan Litvanya'ya hareket etti.

Yolculuk öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Galatasaray olarak keyfimiz gayet yerinde. Takımımız hazır ve bir eksiğimiz yok. Sadece Süper Lig’de değil Şampiyonlar Ligi’nde de ne kadar iddialı olduğumuzu yaptığımız transferler ile gösteriyoruz. Galatasaray taraftarı rahat olsun. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray’dır. İnşallah Avrupa’da da ön eleme ve play-off maçlarını da geçerek ait olduğumuz yerde ülkemizi temsil edeceğiz. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Gerek Erden Timur gerek de Okan Buruk, takım için en iyisini yapıyor. İcardi konusu çok farklı. Zaten el sıkışılmış, anlaşılmış bir oyuncu. Ama eşinin sağlık konusu tabiki daha önemli bir konu. İnsan sağlığının üstünde daha önemli bir konu bence yok. Konuyu farkılı yöne çekmemek lazım. Galatasaray her zaman her şeyi yapacak güçte bir takımdır" dedi.

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"OYUNCULARIMIZ SENTETİK ÇİME ALIŞIK DEĞİL" Avrupa'da sezonu açtıklarını ve iyi bir sonuç ile yurda dönmek istediklerini dile getiren Metin Öztürk, "Şimdi önemli bir maça çıkıyoruz. Litvanya’da ligler çok erken başlıyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi liginde form tutmuş bir takım ile karşılaşacağız. Bildiğim kadarıyla çok ateşli bir taraftar grupları var. Evet stadyumları küçük ama buna rağmen dirençli bir taraftara sahipler. Rakibimiz hakkında bizi en çok düşündüren konu sahalarının sentetik olması ile ilgili. Çünkü bizim oyuncularımız sentetik çimde oynamaya alışık değil. Bu durum oyuncularımız performansına etki edebilir. Allah korusun sakatlık yaşanmasında da çok korkuyoruz. Umarım herşey yolunda gider ve taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç ile yurda döneriz" açıklamalarında bulundu.