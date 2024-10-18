Galatasaray ile Antalyaspor 57. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 56 maçta sarı-kırmızılılar 35, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 108 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 16 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.