Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek - Futbol Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek - Futbol Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20:45'te oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

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Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU 1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi. Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki ekip arasındaki Süper Kupa maçları ve sonuçları şöyle: Sezon Maç Skor 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (4-2 pen.) 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2 Pen.) SON 10 RESMİ MAÇ İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.