Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Sarı - kırmızılı ekip hazırlıklar kapsımda İsviçre'nin FC Will ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - FC Will hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı...

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacağı ancak rakibin daha sonra ilan edileceği belirtilen ilk hazırlık maçının, İsviçre temilcisi FC Will'e karşı yapılacağı duyuruldu.

Zürih kentindeki Utogrund Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Henüz Galatasaray - FC Will hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı ise bilinmiyor. Maçın yayınlanacağı kanalın 12 Temmuz Perşembe günü duyurulması bekleniyor.