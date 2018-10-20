Galatasaray ilk yarılarda suskun

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankakagücü maçının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakalarının ilk devrelerinde ise birer kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu gollerini Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Bakary Kone (Kendi kalesine) attı.

LİGDEKİ SON 6 MAÇIN İLK YARISINDA GOL ATAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.

Galatasaray, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde mağlup oldu, birinde berabere kaldı.

LİGDEKİ SON 12 GOL İKİNCİ YARILARDA

Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 golünü müsabakaların ikinci yarılarında kaydetti.

Ligin 3. haftasında 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci devresinde 5 gol atan sarı-kırmızılı takım, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının son 45 dakikasında 4 kez topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftadaki Antalyaspor ve 9. haftadaki Bursaspor karşılaşmalarının ikinci devrelerinde ise birer kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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