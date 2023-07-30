Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS imza töreni bilet fiyatları... - Galatasaray Haberleri

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS imza töreni bilet fiyatları... - Galatasaray Haberleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, yeni transferleri Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu için imza töreni hazırlanıyor. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun bir ilgi gösterdiği söz konusu törene dair ayrıntıları derledik!

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"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ ta gerçekleştirecek.

2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.