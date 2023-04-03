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Galatasaray'ın 63 puanının 16'sı kulübeden geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u kritik virajda mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray 3 puana yine kulübeden gelen oyuncularıyla uzandı. Bu sezon birçok maçı Okan Buruk'un oyuna aldığı isimlerin kaydettiği gollerle kazanan sarı-kırmızılıları bu kez Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün ve Nicolo Zaniolo zafere taşıdı!

Galatasaray'ın 63 puanının 16'sı kulübeden geldi!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftada Adana Demirspor gibi zorlu rakiple karşılaşan sarı-kırmızılılar virajı 3 puanla dönerek rakiplerine de mesaj verdi. Galatasaray galibiyete 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo'nun penaltıdan kaydettiği gollerle uzandı.

GENİŞ KADRONUN AVANTAJINI KULLANDI

Biri hükmen galibiyet olmak üzere 14 maçlık zafer serisiyle lig tarihine geçen Galatasaray bu sezon sendeleyerek başladığı ligde birçok maçı oyun içi değişiklikleriyle elde etti. Ligin başlarında Bafetimbi Gomis'in sırtladığı sarı-kırmızılılarda Sivasspor deplasmanında Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor derbisinde Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında Zaniolo sahne aldı. Geniş bir kadroya sahip Galatasaray'da Okan Buruk maç içi hamleleriyle bir anlamda hem karşılaşmaların hem de ligin gidişatını da değiştirdi.

BU KEZ OYUNU DEĞİL, OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Konyaspor deplasmanında oyun içi değişiklikleri çok eleştirilen Okan Buruk mücadelenin ardından açıklama yapmış ve özeleştiri getirmişti. Buruk oyuna sonradan giren oyuncularla oyun üstünlüğünü bıraktıklarını dile getirirken Adana Demirspor maçında ise oyunu değiştirmeden oyuncu değişikliklerine gitti. 65'ten sonra Zaniolo, Yunus Akgün, Midtsjö, Gomis ve Kazımcan'ı oyuna süren Buruk ana oyun planına ise sadık kaldı.

MIDSTJÖ MAÇI BELİRLEDİ

Badou Ndiaye'nin fiziksel kalitesine yanıt veremeyen ve oyun anlayışına ters gelen Sergio Oliveira kenara gelirken uzun süredir oynamayan Fredrik Midtsjö maçın kaderini belirleyen isim oldu. Adana Demirspor'un geniş alanı kullanmakta zorlandığı dakikalarda oyuna giren Norveçli futbolcu orta saha ile ön bölge arasındaki bağlantıyı kurarken sarı-kırmızılıların ikinci yarıda baskı kurabilmesinin de ana taşıyıcılarından oldu.

BASKI GOLÜ DE GETİRDİ

Maçın başındaki 25 dakikalık baskı dışında Adana Demirspor'un topla çıkışlarına engel olamayan ve rakip kaleyi abluka altına alamayan sarı-kırmızılılar oyunu ise son dilimde öne yığmayı başardı. Oyuna sonradan giren Zaniolo, Yunus Akgün, Fredrik Midtsjö yorulan Adana Demirspor karşısında etkili olurken golün sinyalleri de gelmeye başladı. 77'de Yunus Akgün'ün pasında net bir fırsat yakalayan Zaniolo istediği vuruşu yapamazken sarı-kırmızılılar bu dakikadan sonra rakip kaleyi adeta boğdu. Gol de 86'da kenar ortası sonrasında kazanılan ikinci topta geldi. Boey'in içeriye gönderdiği pasta Zaniolo topu istediği gibi kontrol edemezken ceza sahası dışından şık bir vuruş yapan Midstjö takımını öne geçirdi.

Golden sonra oyun iştahı daha da artan Galatasaray, Adana Demirspor'un aldığı riskleri de gole çevirdi. 90+7'de hızlı gelişen Galatasaray atağında Zaniolo'nun pasında topla ceza sahasına giren Yunus, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi, Galatasaray, Zaniolo'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar 2-0'dan sonra da iki olgun fırsat yakalarken bunları değerlendirmeyi başaramadı.

20 GALİBİYETİN 8'İ KULÜBEDEN!

Biri hükmen olmak üzere bu sezon 20 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, bu maçların 8'inde oyuna sonradan giren isimlerle uzandı. Galatasaray beraberliğe giden Antalyaspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK, Konyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında cebine fazladan 2 puan koydu. Sarı-kırmızılılar 63 puanın 16'sına Buruk'un dokunuşlarıyla oyuna giren isimlerle uzandı.

63 PUANIN 14'Ü SON 10'DA

Bu sezonki ilk iki farklı galibiyetini 11. haftada elde eden ve farklı galibiyetler almakta zorlanan Galatasaray adına belirleyici kısım ise maçların son 10 dakikalık dilimleri oldu. Mücadeleden vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar birçok maçta son dakikalarda attığı gollerle 3 puana uzandı.

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında Gomis'in golleri, Gaziantep FK ve Konyaspor mücadelelerinde rakiplerin kendi ağlarına attığı goller, Sivasspor deplasmanında Barış Alper, Ümraniyespor karşılaşmasında Icardi'yle zafere uzanan 63 puanın 14'ünü son 10 dakikalarda attığı gollerle elde etti.

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