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Galatasaray'ın 677 üyesinden 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamadan sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün 677 üyesi de bir ilan ile Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair açıklama yaptı. Yayınlanan metinde sarı-kırmızılı yönetimin bu konuda açıklama yapmaması eleştirilirken "Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi

Galatasaray'ın 677 üyesinden 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü'nün 677 üyesi kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin çekilmesine dair açıklama yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'ne tam sayfa ilen veren üyeler, konuya dair açıklama yapılmamasını eleştirirken çeşitli nedenler sıralayarak "Bu nedenlerle ülkemizin çağdaş çizgisine ve saygınlığına zarar vereceğini düşündüğümüz bu kararın, yeniden gözden geçirilmesini rica ederiz" ifadeleri kullandılar.

Kulübün 677 üyesinin adlarının bulunduğu metin şöyle:

""Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilmiş olan ve Türkiye'nin ardından 33 ülkenin imzacı olduğu, adını kulübümüzün kurulduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul şehrinden alan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar sonucu iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda, "Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir; hüsranına ağlasın" diyerek, özgür, gelişmiş ve dogmalara hapsedilmemiş kız çocuklarının ve kadının toplumdaki açısından önemini belirten Tevfik Fikret'in kürsüsünü emanet almış bizler, 21. yüzyılda, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi kavramlarla mücadele eden her türlü fikrin yanında durmayı, gönül verdiğimiz renklere bir borç olarak bilmekte ve görmekteyiz.

Toplumu oluşturan her bir bireyin özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Bilim ve teknolojinin, dünyanın sınırlarını aştığı bu dönemde, sadece belirli bir zümrenin veya kadınların değil, toplumsal cinsiyete dayalı yüzyıllardır süregelen rollerin çağa ayak uydurması ve toplum olarak her bir bireyin kucaklanması ve korunması ile, aile içi şiddet, kadına şiddet veya kadına toplum içerisinde cinsel ayrımcılık gibi çağ dışı uygulamaların ise sona ermesi gerekmektedir. Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması gerekmektedir.

Sporun her alanında kadın sporcularının başarıları ile göğsü kabaran Galatasaray Spor Kulübü'nün aşağıda imzası bulunan üyeleri olarak bizler, kulübümüzün seçilmiş yöneticilerinin sessiz kalmayı tercih ettiği şu durumda, gelecek yüzyıllarda çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınlarımızın, çocukken şiddet görmediği, aile içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmasının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığımızı belirtiriz."

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