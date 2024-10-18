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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen, Ziyech, Barış Alper... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen, Ziyech, Barış Alper...

        Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:25
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        Osimhen, Barış Alper ve Ziyech müjdesi!
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        Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

        Sarı kırmızılı takımda, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.

        Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech ise kafilede kendine yer buldu.

        İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

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