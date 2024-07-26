Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray, bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanlar basına kapalı gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan sabah idmanında futbolcular, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. İki grup halinde topa sahip olmayla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Danimarkalı yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınmayla başlayıp üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden akşam antrenmanı ise taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın TSİ 21.15'te İtalya temsilcisi Parma ile yapacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak.