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        Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor

        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:40
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        Galatasaray, Avusturya'da hazırlanıyor!
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        Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray, bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

        Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanlar basına kapalı gerçekleştirildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan sabah idmanında futbolcular, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. İki grup halinde topa sahip olmayla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray'ın 21 yaşındaki Danimarkalı yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Isınmayla başlayıp üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden akşam antrenmanı ise taktik çalışmayla tamamlandı.

        Galatasaray Futbol Takımı, yarın TSİ 21.15'te İtalya temsilcisi Parma ile yapacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak.

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