Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.