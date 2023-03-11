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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı

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  • Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

    Nef Stadı'nda 45 bin 908 taraftar önünde oynanan maçın ilk yarısında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
  • Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

    Maçın genelinde topu ayağında daha fazla tutan ve rakip yarı alanda oynayan Galatasaray, aradığı golü 57. dakikada Nicolo Zaniolo ile buldu. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremeyince sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
  • Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

    Bu sonuçla geride kala 24. maçında 19. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 60'a yükseltti. Galatasaray, haftayı bay geçen Fenerbahçe ile puan farkını bir maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Kasımpaşa ise 24. maçında 13. kez mağlup olarak 25 puanda kaldı.
  • Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

    Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
  • Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

    Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
  • Galatasaray'ın bileği 17 maçtır bükülmüyor

    Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

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