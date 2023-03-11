Bu sonuçla geride kala 24. maçında 19. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 60'a yükseltti. Galatasaray, haftayı bay geçen Fenerbahçe ile puan farkını bir maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Kasımpaşa ise 24. maçında 13. kez mağlup olarak 25 puanda kaldı.