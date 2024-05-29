Galatasaray'ın çehresi yeni sezonda değişecek
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray hız kesmiyor! Uzun süredir yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalar yürüten sarı-kırmızılıların yol haritası da netleşiyor
Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken kadro çalışması için de gaza basıldı. İlk 11'ini büyük ölçüde korumayı hedefleyen Galatasaray, kadroda düşünmediği yabancı oyuncularla da yollarını ayıracak.
Herhangi bir ikinci kararın alınmaması durumunda 14'ten 12'ye inecek yabancı sınırına göre hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kiralık ve sözleşmesi bitecek olan Serge Aurier, Tanguy Ndombele'ye veda edecek.
Galatasaray, Aurier'i devre arasında kadrosuna katmasına rağmen talihsiz bir süreç yaşadı. Fildişi Sahili'yle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan 31 yaşındaki oyuncu sakatlandı ve ligde sadece 4 maçta süre alabildi.
Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ise sarı-kırmızılı kulüpte en büyük hayal kırıklığı oldu.
Süper Lig'de 456 dakika toplamda ise 664 dakika forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Ndombele, Tottenham'a geri dönecek.
CARLOS VINICIUS DA KULÜBÜNE DÖNECEK
Galatasaray'a devrede katılan Carlos Vinicius da Fulham'a geri dönecek.
Devre arasında Fulham'dan kiralanan Brezilyalı futbolcu 10 maçta sadece 129 dakika süre bulabilirken beklenen performansı da sergileyemedi.
ZAHA'NIN GÖNLÜ İNGİLTERE'DEN YANA
Bu futbolcuların yanı sıra bonservisi Galatasaray'da bulunan Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması planlanıyor.
Türkiye'ye ve Galatasaray'a adapte olmakta zorlanan Zaha, İngiltere'ye dönmek istiyor.
West Ham United'ın tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak istediği öğrenilirken oyuncunun yıllık ücreti bu transferin önünde ufak bir engel oluşturuyor.
OLIVEIRA'NIN MAAŞI TRANSFERİ ZORA SOKUYOR
Okan Buruk ile tartışan ve bir süredir maç kadrolarına alınmayan Sergio Oliveira'ya da kulüp bulması söylenecek.
Galatasaray ile iki sezon daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon Euro maaşı olan Portekizliyle ilgilenen kulüpler bulunsa da yıllık ücreti bu transferlerin ihtimalini düşürüyor.
CICALDAU VE ROSS DA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Galatasaray'ın Konyaspor ile NEC Nijmegen'e kiraladığı futbolcuları Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross da gelecek planları arasında bulunmuyor.
Sarı-kırmızılılar her iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı düşünüyor.
YUSUF, İSVİÇRE'DE DE OLMADI
Türk olmasına rağmen pasaportu bulunmayan Yusuf Demir de gelecek sezon kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri.
Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olsa da kontenjana takılan ve az süre bulabilen Yusuf, ülkesi İsviçre'de de beklentilerin altında kaldı.
Sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu 13 maçta forma giyebildi ve sadece 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Kötü bir sezon geçiren Basel, Yusuf Demir'in bonservisini almadı.