Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın çehresi yeni sezonda değişecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın çehresi yeni sezonda değişecek

        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray hız kesmiyor! Uzun süredir yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalar yürüten sarı-kırmızılıların yol haritası da netleşiyor

        Giriş: 29.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken kadro çalışması için de gaza basıldı. İlk 11'ini büyük ölçüde korumayı hedefleyen Galatasaray, kadroda düşünmediği yabancı oyuncularla da yollarını ayıracak.

        2

        Herhangi bir ikinci kararın alınmaması durumunda 14'ten 12'ye inecek yabancı sınırına göre hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kiralık ve sözleşmesi bitecek olan Serge Aurier, Tanguy Ndombele'ye veda edecek.

        3

        Galatasaray, Aurier'i devre arasında kadrosuna katmasına rağmen talihsiz bir süreç yaşadı. Fildişi Sahili'yle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan 31 yaşındaki oyuncu sakatlandı ve ligde sadece 4 maçta süre alabildi.

        4

        Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ise sarı-kırmızılı kulüpte en büyük hayal kırıklığı oldu.

        5

        Süper Lig'de 456 dakika toplamda ise 664 dakika forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Ndombele, Tottenham'a geri dönecek.

        6

        CARLOS VINICIUS DA KULÜBÜNE DÖNECEK

        Galatasaray'a devrede katılan Carlos Vinicius da Fulham'a geri dönecek.

        7

        Devre arasında Fulham'dan kiralanan Brezilyalı futbolcu 10 maçta sadece 129 dakika süre bulabilirken beklenen performansı da sergileyemedi.

        8

        ZAHA'NIN GÖNLÜ İNGİLTERE'DEN YANA

        Bu futbolcuların yanı sıra bonservisi Galatasaray'da bulunan Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması planlanıyor.

        9

        Türkiye'ye ve Galatasaray'a adapte olmakta zorlanan Zaha, İngiltere'ye dönmek istiyor.

        10

        West Ham United'ın tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak istediği öğrenilirken oyuncunun yıllık ücreti bu transferin önünde ufak bir engel oluşturuyor.

        11

        OLIVEIRA'NIN MAAŞI TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

        Okan Buruk ile tartışan ve bir süredir maç kadrolarına alınmayan Sergio Oliveira'ya da kulüp bulması söylenecek.

        12

        Galatasaray ile iki sezon daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon Euro maaşı olan Portekizliyle ilgilenen kulüpler bulunsa da yıllık ücreti bu transferlerin ihtimalini düşürüyor.

        13

        CICALDAU VE ROSS DA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

        Galatasaray'ın Konyaspor ile NEC Nijmegen'e kiraladığı futbolcuları Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross da gelecek planları arasında bulunmuyor.

        14

        Sarı-kırmızılılar her iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı düşünüyor.

        15

        YUSUF, İSVİÇRE'DE DE OLMADI

        Türk olmasına rağmen pasaportu bulunmayan Yusuf Demir de gelecek sezon kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri.

        16

        Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olsa da kontenjana takılan ve az süre bulabilen Yusuf, ülkesi İsviçre'de de beklentilerin altında kaldı.

        17

        Sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu 13 maçta forma giyebildi ve sadece 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

        18

        Kötü bir sezon geçiren Basel, Yusuf Demir'in bonservisini almadı.

        19

        Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu bir sezon daha kiralaması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        4 servisten 1'i uygun değil
        4 servisten 1'i uygun değil
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?