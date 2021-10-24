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Galatasaray'ın derbi parolası: Moskova

UEFA Avrupa Ligi deplasmanında sakin kalarak hamle hamle rakibini yıkan Galatasaray, derbide de risksiz ve kararlı bir anlayışla sahada olacak

Galatasaray'ın derbi parolası: Moskova
DHA

UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir periyot çizerek Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta liderliğe uzanan Galatasaray'da hedef; Süper Lig'de farkını ortaya koymak. Son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak Sarı-kırmızılılar, zor günler geçiren rakibine oranla çok daha az baskı hissediyor.

FLORYA'DA BİRLİK

Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular Florya'da tam bir aile ortamı oluşturmayı başarırken, tüm kulvarda kupa hedefleniyor. Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.

MARCAO DÖNÜYOR

Bu arada cezası sebebiyle lig maçlarında oynayamayan Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın da kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın derbi muhtemel 11'i şöyle:

Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt - Taylan, Berkan, Cicaldau - Morutan, Mohamed, Kerem

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