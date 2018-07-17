Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı dış saha formasında "fast fit" teknolojisi kullanıldı. Tasarımda, "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı formanın içine işlendi.

Yetişkin formaları 189.90, çocuk formaları ise 149.90 liradan satışa çıkarıldı.