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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın divan kurulunda Bankalar Birliği gündemi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın divan kurulunda Bankalar Birliği gündemi

        Galatasaray Divan Kurulu Şubat ayı Olağanüstü Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılırken Bankalar Birliğiyle ilgili konuşmalar gündem oldu. Divan Kurulu üyesi Ertay Örmen, sarı-kırmızılıların mali yükümlülüklerinin 581 milyon Euro olduğunu iddia ederken Dursun Özbek de yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:05
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        Divanda Bankalar Birliği gündemi
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        Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı divan kurulu toplantısında sarı-kırmızılıların toplam yükümlülükleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

        Divan Kurulu'nda konuşma yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen, 30 Kasım 2023 itibari ile 581 Milyon Euro (19.597.761.355,27 TL) olduğunu öne sürdü.

        Yükümlülüklerle ilgili konuşan Ertay Örmen "Mevcut mali tablolarla, Bankalar Birliği'nden bir iki yıl içinde çıkabileceğimizi düşünmüyorum. İnşallah ben haksız çıkarım. 1 Haziran - 30 Kasım tarihlerinde 300 Milyon TL faaliyet zararımız var. Kâr edemezsek hiçbir yerden çıkışımız yoktur." ifadelerini kullandı.

        Dursun Özbek konuya dair açıklama yaparken "Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yorum yapın. Ya da sorarak yorum yapın. Burada söylenenler her tarafa, Bankalar Birliği'ne yayılıyor. Her ne konu varsa kapım açık. Burada yapılan yorumlar önemli, bu yüzden gerçekle bağdaşmalı" ifadelerini kullandı.

        Divan üyelerinden Hayri Kozak da Dursun Özbek'e yanıt verdi ve şunları söyledi:

        "Sayın Başkan, biz hain değiliz. Burada konuşan herkes, benden daha iyi Galatasaraylı. Burada birlik ve bütünlüğü bizler mi bozuyoruz? Galatasaray hepimizin başkan"

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