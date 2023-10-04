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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'ın galibiyetiyle UEFA ÜLKE PUANI sıralaması! 4 Ekim 2023 UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın galibiyetiyle UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oldu? 4 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada?

        Avrupa kupalarında ikinci hafta heyecanı dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu 2. maçında deplasman karşı karşıya geldiği Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve tarihi bir zafere imza attı. Söz konusu galibiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Perşembe günü oynayacakları maçlar öncesi sıralamada Türkiye'nin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:56
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        1

        UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3 temsilcimiz ile yola devam ettiğimiz 2023-2024 sezonunda, Türkiye'nin yükselişi sürüyor. Son olarak Galatasaray'ın dün akşam İngiltere'deki galibiyeti sonrası gözler sıralamadaki son duruma çevrildi. İşte, güncel sıralama...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (4 EKİM 2023)

        1- İngiltere - 90.303

        2- İspanya - 76.864

        3- İtalya - 73.141

        4- Almanya - 71.195

        3

        5- Hollanda - 55.700

        6- Fransa - 53.831

        7- Portekiz - 48.982

        8- Belçika - 39.200

        4

        9- TÜRKİYE - 33.850

        10- İskoçya - 32.050

        11- Avusturya - 30.400

        12- İsviçre - 29.975

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen

        6

        Konferans Ligi

        5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen

        7

        Konferans Ligi

        5 Ekim Perşembe: Spartak Trnava - Fenerbahçe (22:00) Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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