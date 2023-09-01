Galatasaray'ın Gaziantep kafilesi açıklandı: 4 eksik!
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda 4 eksik bulunuyor
Giriş: 01.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:24
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, hazır olmadıkları belirtilen Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha ile Pendikspor ile transfer görüşmelerinde bulunan Fredrik Midstjö yer almadı.
Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kadro şöyle: