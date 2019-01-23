Elindeki tek santrfor olan Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan ve gözünü santrfor transferine çeviren Galatasaray, Alan, Alexandre Pato ve Benjamin Tetteh için girişimlerde bulunuyordu. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı basın toplantısı iki santrfor alabileceklerini dile getirirken İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Roma'da bulunan ancak kariyerini kiralık olarak Sampdoria'da sürdüren Gregoire Defrel, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Sky Sports'un haberine göre Sampdroia'nın Southampton'dan Manolo Gabbiadini'yi transfer etmesinin ardından Defrel'in ocak ayında ayrılması gündeme geldi. Haberde Newcastle United'ın da Defrel'e talip olduğu kaydedilirken Galatasaray'ın futbolcuyla görüşmelere başladığı bildirildi.

Bu sezon Serie A'da 19 maça çıkan ve 6 gol atan Defrel, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada 7 gol 1 asistle oynadı. 27 yaşındaki Fransız futbolcu 2018 yazında 13,5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olmuştu.