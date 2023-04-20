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Galatasaray'ın golcüleri durdurulamıyor, savunması geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, golcüleri ve savunmasının etkili performansıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor

Galatasaray'ın golcüleri durdurulamıyor, savunması geçit vermiyor
AA

Süper Lig'de geride kala 30 haftada 28 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son 8 haftasına girilen ligde şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen "Cimbom" bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin 12. haftasıyla çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, bu dönemde yaptığı 18 maçın 17'sini kazandı, 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu dönemdeki performansında golcülerinden aldığı skor katkısı ve savunmada az gol yemesi önemli rol oynadı.

LİGİN EN FAZLA GOL ATAN 2 TAKIMINDAN BİRİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan 2. takım konumunda.

Ligde geride kalan 28 müsabakada 64 gol atan sarı-kırmızılı ekip, maç başına 2,28'lik ortalama yakaladı. Galatasaray, ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe'den sadece 5 gol az attı.

Galatasaray, bu performansıyla 28. maçlar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

ICARDİ, GOL SORUNUN ÇÖZDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımın gol yükünü çekiyor.

Ligin en fazla gol atan 2. takımı olan Galatasaray'ın bu performansında en büyük payı 13 golle yeni transfer Mauro Icardi aldı. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takıma hazırladığı pozisyonlarla da katkı verdi.

Icardi, 2018-2019 sezonunda 14 gol kaydeden Henry Onyekuru'dan sonra en fazla gol atan oyuncu oldu.

YENİ TRANSFERLERİN ETKİSİ BÜYÜK

Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası yeni transferlerden geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 61 kez fileleri havalandırırken 3 golü de hükmenden buldu. Bu gollerin 57'sine 14 farklı sarı-kırmızılı futbolcu imza attı, 4 gol de rakipler tarafından kendi kalelerine gönderildi.

Takımın en golcü oyuncusu olan Icardi'yi (13), sekizer golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu takip etti.

Dries Mertens 6, Milot Rashica 4, Barış Alper Yılmaz, Nicolo Zaniolo, Juan Mata ve Abdülkerim Bardakcı üçer, Sergio Oliveira 2, Yunus Akgün, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir ve Leo Dubois birer gol buldu.

Sarı-kırmızılıların bu sezon transfer ettiği oyuncular, toplamda 64 golün 36'sına imza attı.

SAVUNMASI LİGİN EN İYİSİ

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan bölümde kalesinde en az gol gören takım olarak dikkati çekiyor.

Geçen sezon 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını sergileyen "Cimbom" hızlı bir şekilde her açıdan toparlandı. 2021-2022 sezonunun 28. haftasında kalesinde 41 gol gören Galatasaray, bu sezon ise adeta rakiplerine geçit vermiyor.

Ligde yaptığı 28 maçta ağlarında sadece 20 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Galatasaray, 28. maçlar itibarıyla kendisi adına son 15 sezonun en iyi savunma performansını yakalamış durumda.

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