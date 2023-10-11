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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi de listede - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi de listede

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki Gineli santrfor Serhou Guirassy, ligde attığı 13 golle, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig'de en fazla gol atan futbolcu konumunda bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:47
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        Mauro Icardi de o listede
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        Stuttgart forması giyen Gineli santrfor Serhou Guirassy, Almanya Bundesliga’nın ilk 8 haftalık bölümünde attığı 13 golle, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig'de en fazla gol atanlar listesinde zirvede yer alıyor. Listede sırayla 10 golle Serie A’dan Inter’in golcüsü Lautora Martinez bulunurken, 8 golle Süper Lig’den Galatasaray’ın forveti Mauro Icardi, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’den Erling Haaland ile İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid’den Jude Bellingham 3. sırayı paylaşıyor.

        Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe ise listede kaydettiği 7 golle 4. sırada bulunuyor.

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