Sezon başında Galatasaray'ın ilgilendiği Chelsea'nin stoperi Gary Cahill, kulüp arayışlarını sürdürüyor. Maurizio Sarri'nin göreve gelmesinin ardından kadroda düşünülmeyen ve hemen hemen hiç forma şansı bulamayan tecrübeli stoperin son olarak Fulham'dan gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı!

İngiltere basınında yer alan habere göre Chelsea ile Fulham anlaştı ancak Cahill'in küme düşmeme mücadelesi veren Fulham'a gitmeyi reddettiği kaydedildi.

"HARİKA BİR TRANSFER OLUR"

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Fulham'ın menajeri Claudio Ranieri, "Gary Cahill önemli bir oyuncu ve bizim için harika bir transfer olur. Ancak gelip bizimle savaşmak isteyip istemediğini bilmiyorum" dedi.