Sporx'te yer alan habere göre Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Benjamin Tetteh, hazırlık maçında sakatlandı.

Mol VIDI ile oynanan hazırlık maçının 31. dakikasında Benjamin Tetteh bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu bu pozisyonun ardından oyuna devam etmedi ve kenara geldi.

Mol VIDI karşısında ilk golün asistini yapan Tetteh'in durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Çek basını Tetteh'in durumunun ciddi olmadığını haberlerine taşıdı.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist