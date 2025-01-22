Galatasaray'ın gündemindeki isim sakatlandı
İtalyan devi Milan'da oynayan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emerson Royal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Genoa karşılaşmasında sakatlandı.
Giriş: 22.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:44
Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Emerson Royal'dan kötü haber geldi.
Milan'ın Devler Ligi'nde sahasında Girona ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Emerson Royal, 5. dakikada sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.
Milan'da Emerson Royal yerine Davide Calabria oyuna dahil oldu.
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