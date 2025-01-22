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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın gündemindeki isim sakatlandı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın gündemindeki isim sakatlandı

        İtalyan devi Milan'da oynayan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emerson Royal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Genoa karşılaşmasında sakatlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:44
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        G.Saray'ın gündemindeki isim sakatlandı!
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        Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Emerson Royal'dan kötü haber geldi.

        Milan'ın Devler Ligi'nde sahasında Girona ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Emerson Royal, 5. dakikada sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

        Milan'da Emerson Royal yerine Davide Calabria oyuna dahil oldu.

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