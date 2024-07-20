Galatasaray'ın gündemindeki Wendel asist yaptı!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Zenitli Wendel, Krylya Sovetov maçında asist yaptı
Zenit'le Krylya Sovetov, Rusya Premier Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Wendel ilk yarıda bir golün hazırlayıcısı oldu.
6. dakikada topla orta sahada buluşan Brezilyalı yıldız, uzun bir pas göndererek Glushenkov'u topla buluşturdu. Glushenkov kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, Wendel için Zenit'le masaya oturmuş ancak bonservis bedeli konusunda henüz bir anlaşma sağlanamamıştı.