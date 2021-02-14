Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini uyardı. Kupada elendikleri Alanya maçının ardından ligde hata istemeyen İmparator, “Önemli bir galibiyet alarak zorlu fikstürde liderliği ele aldık. Önümüzde önemli maçlar var. Kazanma alışkanlığınızı bu maçta da sürdürün ve seriyi bozmayın” sözleriyle takımına seslendi.