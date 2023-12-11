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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Kopenhag kamp kadrosu belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Kopenhag kamp kadrosu belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti. Sarı-kırmızılılarda son antrenmanlara takımla birlikte çıkan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez de kafilede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:20
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        Galatasaray'ın kadrosu belli oldu
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.

        Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.

        KAMP KADROSU

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