Galatasaray'ın kritik 6 maçı

Galatasaray, 18 Ekim'den itibaren zorlu bir maratona başlıyor.

9 Kasım'a kadar kritik 6 maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, alacağı sonuçlarla ligde ve Avrupa'daki konumunu belirleyecek.

Zorlu karşılaşmalar öncesi bazı futbolcuların sakatlıkları ve henüz istenilen performansa ulaşamaması teknik heyeti düşündürüyor.

Demir Grup Sivasspor maçıyla zorlu maratona başlayacak olan Galatasaray, bu maçtan üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak.

Sarı kırmızılılar, İspanyol ekibiyle oynadıktan 5 gün sonra ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek.

Ligin 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Sarı kırmızılıların, milli maçlar için lige verilecek ara öncesindeki son sınavı ise deplasmandaki Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması olacak.