Galatasaray'ın listesindeydi: Leandro Paredes yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Giriş: 14.08.2023 - 22:05
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Paris Saint-Germain forması giyen ve uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'in yeni takımı belli oldu.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arjantinli orta saha, Roma'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya doğru yola çıktı.
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İtalyan ekibinin, bonservis konusunda Paris Saint-Germain ile 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.