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        Haberler Futbol Galatasaray'ın listesindeydi: Leandro Paredes yeni takımı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın listesindeydi: Leandro Paredes yeni takımı belli oldu!

        Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 22:05
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        Paris Saint-Germain forması giyen ve uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'in yeni takımı belli oldu.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arjantinli orta saha, Roma'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya doğru yola çıktı.

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        İtalyan ekibinin, bonservis konusunda Paris Saint-Germain ile 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

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        29 yaşındaki Paredes, sağlık kontrollerinin ardından Roma ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        Kariyeri boyunca 334 resmi karşılaşmada boy gösteren Paredes, 25 gol attı ve 30 asist yaptı.

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