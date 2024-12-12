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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Malmö maçında hava koşullarına özel önlem! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Malmö maçında hava koşullarına özel önlem!

        Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'da hava koşullarına karşı önlemler de alındı. Düzenli olarak takviye kullanan sarı-kırmızılı futbolcuların birçoğu kramponlara özel bantlar takacak. Birçok futbolcu içinde jel bulunan ve havayla temas ettiği anda sıcaklık veren bu bantları kullanacak. İşte detaylar...

        Giriş: 12.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:05
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        Malmö maçında hava koşullarına özel önlem!
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        UEFA Avrupa Ligi’ndeki namağlup temsilcimiz Galatasaray altıncı maçında Malmö’ye konuk olacak.

        Ligde son olarak Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılılar üst üste ikinci kez soğuk bir deplasmana gidecek.

        Galatasaray, İstanbul’a göre yaklaşık 15 derece daha soğuk bir havada maça çıkacak.

        İstanbul’da son günlerde ortalama 15 derece sıcaklıkta çalışan sarı-kırmızılılar, Malmö karşısında bir yandan rakiple bir yandan soğukla da mücadele edecek.

        Yeni Malmö Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hava sıcaklığının 0’a kadar düşmesi bekleniyor.

        Meteoroloji tahminlerine göre yağış görünmezken hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında olabilir.

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        Galatasaraylı yetkililer de soğuk hava şartları için önlemlerini almış durumda.

        Düzenli olarak takviye kullanan sarı-kırmızılı futbolcuların birçoğu kramponlara özel bantlar takacak.

        Birçok futbolcu içinde jel bulunan ve havayla temas ettiği anda sıcaklık veren bu bantları kullanacak.

        Sarı-kırmızılı futbolcuların birçoğu ise rahat hareket etmeyi engellediği için termal içlik kullanmayı planlamıyor.

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