Galatasaray'ın Malmö maçında hava koşullarına özel önlem!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki namağlup temsilcimiz Galatasaray altıncı maçında Malmö’ye konuk olacak.

Ligde son olarak Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılılar üst üste ikinci kez soğuk bir deplasmana gidecek.

Galatasaray, İstanbul’a göre yaklaşık 15 derece daha soğuk bir havada maça çıkacak.

İstanbul’da son günlerde ortalama 15 derece sıcaklıkta çalışan sarı-kırmızılılar, Malmö karşısında bir yandan rakiple bir yandan soğukla da mücadele edecek. Yeni Malmö Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hava sıcaklığının 0’a kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre yağış görünmezken hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında olabilir.