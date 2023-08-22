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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu belli oldu: Tete süprizi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu belli oldu: Tete süprizi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 11:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:24
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        Kamp kadrosu açıklandı: Tete sürprizi!
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        Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu açıklandı.

        Yeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

        Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı.

        İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu:

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