Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşiyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı ve muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. Molde'yi 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdıracak olan sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Galatasaray'ın aynı grupta yer alacağı grup, perşembe akşamı gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen rakipler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:
1. TORBA
Manchester City
Sevilla
Barcelona
Napoli
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Feyenoord
Benfica
2. TORBA
Real Madrid
Manchester United
Inter
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
RB Leipzig
Porto
Arsenal
3. TORBA
Shakhtar Donetsk
RB Salzburg
Rangers-PSV*
Milan
Braga
Lazio
Kızılyıldız
Kopenhag - Rakow*
*Devam eden eşleşmeleri temsil etmektedir
4. TORBA İSE ŞÖYLE:
Galatasaray
Real Sociedad
Young Boys
Celtic
Newcastle United
Union Berlin
AEK Atina-Antwerp*