Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşiyor

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı ve muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. Molde'yi 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdıracak olan sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Galatasaray'ın aynı grupta yer alacağı grup, perşembe akşamı gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen rakipler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 01:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        2

        Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        3

        MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:

        1. TORBA

        Manchester City

        4

        Sevilla

        5

        Barcelona

        6

        Napoli

        7

        Bayern Münih

        8

        Paris Saint-Germain

        9

        Feyenoord

        10

        Benfica

        11

        2. TORBA

        Real Madrid

        12

        Manchester United

        13

        Inter

        14

        Borussia Dortmund

        15

        Atletico Madrid

        16

        RB Leipzig

        17

        Porto

        18

        Arsenal

        19

        3. TORBA

        Shakhtar Donetsk

        20

        RB Salzburg

        21

        Rangers-PSV*

        22

        Milan

        23

        Braga

        24

        Lazio

        25

        Kızılyıldız

        26

        Kopenhag - Rakow*

        *Devam eden eşleşmeleri temsil etmektedir

        27

        4. TORBA İSE ŞÖYLE:

        Galatasaray

        28

        Real Sociedad

        29

        Young Boys

        30

        Celtic

        31

        Newcastle United

        32

        Union Berlin

        33

        AEK Atina-Antwerp*

        34

        Lens

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Namağlup Aslan!
        Namağlup Aslan!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Fenerbahçe için geliyor!
        Fenerbahçe için geliyor!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!