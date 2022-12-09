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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Baran Aksaka
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Baran Aksaka'dan mesaj var: "Ben hazırım hocam"

Devre arası hazırlıkları için Antalya'ya giden Galatasaray'da çalışmaların İstanbul etabına Baran Aksaka damga vurdu. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan U19 Takımının yıldızlarından olan Baran, gösterdiği performansla Okan Buruk'a da adeta hazırım mesajı verdi

Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Baran Aksaka

Galatasaray altyapısı üretmeye devam ediyor... '2000 jenerasyonu'ndan Ozan Kabak'ı Avrupa'ya uğurladıktan sonra A Takıma Yunus Akgün'ü kazandıran futbol akademisinin Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Hamza Yiğit Akman'ın ardından son mezunu ise Baran Aksaka... Sarı-kırmızılıların devre arasında şans bulan genç futbolcu performansıyla göz dolduruyor...

Geçen sezon Elit U19 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kadronun kaptanlarından olan 19 yaşındaki yıldız adayı, 11'de başladığı Rayo Vallecano maçından sonra ikinci yarıda oynadığı Villarreal karşılaşmasındaki performansıyla da geçer not aldı.

Orta sahanın merkezinde görev yapan yapan Baran, özellikle oyun kurulumunda inisiyatif kullanması ve topun hızlıca üçüncü bölgeye taşınmasını sağlayarak Okan Buruk'a da adeta 'Rekabete hazırım hocam' mesajı verdi.

UEFA Gençlik Ligi'nde de kaptanlık yapan Baran, yurt dışından kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcunun, Galatasaray'ın özellikle iç sahada ağırlıklı olarak sette hücum edeceği maçlarda daha çok süre bulması bekleniyor.

MATA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana kulübü benimseyen Juan Mata da Baran ile yakından ilgileniyor. Tesislerde önemli vakit geçiren İspanyol yıldızın genç futbolculara ilgi gösterdiği, onlara gerek saha içi gerek saha dışında tavsiyeler verdiği de öğrenildi.

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