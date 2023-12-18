Galatasaray'ın rakibini Sparta Prag'ı tanıyalım
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. 15 Şubat 2024'te oynanacak ilk maç öncesinde Sparta Prag'ı mercek altına aldık
KADROSUNUN EKSERİYETİ YERLİ OYUNCU
Sparta Prag'ın kadrosunun ekseriyeti Çekyalı oyunculardan oluşuyor. Sparta Prag'ın A Takım kadrosunda yer alan 27 futbolcunun 17'si Çekya vatandaşı. Bu yıldızlardan Martin Vitik, Lukas Sadilek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny ve Jan Kuchta, Çekya Milli Takımı formasını da terletiyor.
Temmuz 2022'de teknik direktörlüğe Danimarkalı Brian Priske'nin getirilmesinin ardından kadroya yapılan Danimarkalı oyuncu eklemeleri de dikkat çekiyor. 25 yaşındaki file bekçisi Peter Jensen takımın as kalecisi konumundayken, 27 yaşındaki stoper Aserger Sorensen de takımın en çok maça çıkan futbolcuları arasında.
YAŞ ORTALAMASI 25
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin yaş ortalaması düşük takımlarından biri. Ekseriyeti 23 ile 27 yaş arasında değişen takımın yaş ortalaması ise 25. Takımın kaptanlığını da 24 yaşındaki Ladislav Krejci yapıyor.
KOPENHAG'A ELENDİLER
Geçen sezon ligin normal sezonunu 68 puanla lider tamamlayan Sparta Prag, şampiyonluk grubunda da Slavia Prag'tan bir galibiyet eksik alsa da normal sezonun avantajıyla şampiyonluğa ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Çekya temsilcisi, Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve sarı-kırmızılıları turnuva dışına iten Kopenhag ile eşleşti.
İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Sparta Prag, rövanşta Kopenhag ile normal süresi 1-1 biten müsabakanın uzatmalarında 3-3 berabere kaldı. Penaltılarda rakibine 4-2'lik skorla boyun eğen Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi play-off'una kaldı. Avrupa Ligi play-off'unda Dinamo Zagreb'i 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında 4-1 yenerek gruplara kalmayı başardı.
ZORLU GRUPTAN İKİNCİ SIRADA ÇIKTILAR
C Grubu'nda Aris, Real Betis ve Rangers ile eşleşen Sparta Prag, altı maç sonunda elde ettiği 10 puan ile İspanyol ekibini saf dışı bırakarak ikinci olmayı başardı.
İç sahadaki iki maçta kalesini gole kapatan Sparta Prag, tüm kulvarlarda ise evinde henüz yenilgi almadı. Ligde oynadıkları tüm iç saha müsabakalarını kazanan Sparta Prag, Avrupa'da ise elemeler dahil iki beraberlik üç galibiyet elde etti.
OKAN BURUK'UN VETO ETTİĞİ KARABEC DE KADRODA
Takımın en büyük yıldız adayı ise 20 yaşındaki Adam Karabec... Karabec bu yaz Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş, o bölgeye hem yaş hem tecrübe olarak daha garanti bir oyuncu isteyen Okan Buruk tarafından veto edilmişti.
ORTA SAHADA TÜRK ASILLI FİNLANDİYALI VAR
Sparta Prag'ın kadrosunda dikkat çeken diğer bir isim ise 24 yaşındaki Kaan Kairinen... Türk asıllı Finlandiyalı futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki altı maçın altısında da forma giydi. Finlandia Milli Takımı oyuncusu da olan Kaan, Avrupa Ligi'ndeki söz konusu altı maçta 2 golün hazırlayıcısı oldu.
ÜÇ STOPERLİ KURGUYLA SAHAYA ÇIKIYORLAR
Daha önce Midtjylland ve Kopenhag'ta yardımcı antrenörlük yapan, yine Midtjylland'ın yanı sıra Royal Antwerp'te de çalışan Brian Priske'nin en çok tercih ettiği formasyon ise 3-4-3.
Hem Doğu Avrupa hem İskandinav bölgesi takımları tarafından sık sık tercih edilen üç stoperli kurguyla oynamayı seven Priske, santrfor arkasında ise kanatta da oynayabilen hücumcular kullanıyor.
TAKIMIN EN GOLCÜLERİ HARASLIN VE BIRMANCEVIC
Oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı seven, rakibe hem topla hem koşuyla baskı yapabilen Sparta Prag'ın gol yükünü Lukas Haraslin ve Veljko Birmancevic çekse de çok sayıda oyuncu skora katkı sağlıyor.
Sağ bek Tomas Wiesner'in 23 maçta 3, stoper Martin Vitik'ün üç, orta sahalar Qazim Laçi ve Kaan Kairinen'in iki, stoper Asger Sörensen'in ise 2 golü bulunuyor.
Takımın Avrupa Ligi'ndeki en golcü oyuncusu ise 3 gol ile yine Birmancevic. 25 yaşındaki Sırp futbolcuyu beş maçta 2 gol ile Haraslin ile Krejci takip ediyor.
SEMİH KAYA VE TOMAS UJFALUSI İKİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ
Son olarak 1997'de karşı karşıya gelen iki takımda da forma giyen iki oyuncu bulunuyor. Galatasaray'da 2011-12 döneminde birlikte top koşturan Tomas Ujfalusi ile Semih Kaya iki kulübün de formasını terletti.