Galatasaray'ın rakipleri kimler ve ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray kaçıncı torbada? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın rakipleri kimler ve ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray kaçıncı torbada? - Galatasaray Haberleri

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamaya hak kazanan Galatasaray; Litvanya'nın Zalgiris Vilnius, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekiplerini safdışı bırakarak adını devler ligine yazdırmayı başardı. 3 yıllık özlemine son veren sarı kırmızılıların turnuvadaki rakipleri ise bugün belli oluyor. İşte, detaylar...

4 torbada 32 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alacak. Sarı kırmızılı ekibimizin muhtemel rakipleri ise şöyle;

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.