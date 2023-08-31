Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakipleri kimler ve ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray kaçıncı torbada? - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler ve ne zaman belli olacak?

        Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Play-off maçlarının dün akşam sona ermesinin ardından devler liginde bu sezon mücadele edecek 32 takım belirlenmiş oldu. Turnuvada ülkemizi temsil edecek olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın hangi torbada olduğu, muhtemel rakiplerinin kimler olduğu ve kura çekiminin ne zaman başlayacağı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:28 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamaya hak kazanan Galatasaray; Litvanya'nın Zalgiris Vilnius, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekiplerini safdışı bırakarak adını devler ligine yazdırmayı başardı. 3 yıllık özlemine son veren sarı kırmızılıların turnuvadaki rakipleri ise bugün belli oluyor. İşte, detaylar...

        2

        GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

        4 torbada 32 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alacak. Sarı kırmızılı ekibimizin muhtemel rakipleri ise şöyle;

        1. Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

        2. Torba: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig

        3. Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag

        4. Torba: GALATASARAY, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

        1. Maç Günü: 19-20 Eylül

        2. Maç Günü: 3-4 Ekim

        3. Maç Günü: 24-25 Ekim

        4. Maç Günü: 7-8 Kasım

        5. Maç Günü: 28-29 Kasım

        6. Maç Günü: 12-13 Aralık

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü