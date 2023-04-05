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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Sacha Boey planı belli oldu: 15'in 5'i sağ bek transferine harcanacak!
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Galatasaray'ın Sacha Boey planı belli oldu

Galatasaray, Fransa, İtalya ve İngiltere'den talipleri bulunan Sacha Boey'la ilgili yol haritasını netleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlerken bu bölgeye yapacağı yeni takviye için ise 5 milyon Euro kullanmayı planlıyor

Galatasaray'ın Sacha Boey planı belli oldu: 15'in 5'i sağ bek transferine harcanacak!

Galatasaray'da Sacha Boey konusunda hareketli günler yaşanıyor! Premier Lig'in lideri Arsenal, 23 yaşındaki savunmacıyı Adana Demirspor maçında statta izlerken Boey'e Fransa, İtalya ve İngiltere'de diğer kulüplerden de ilgi olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılıların Boey konusundaki yol haritası da netleşiyor.

AYRILIK ŞARTI: 15 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, Arsenal'in dışında Newcastle United, Marsilya, Milan gibi kulüplerin de yakından takip ettiği 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri ise kabul etmeyi düşünmüyor. Galatasaray yönetimi, geçen günlerde Fransa basınına yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Boey'in ayrılık şartını da belirlemiş oldu.

SCOUT EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI!

Sacha Boey'in ayrılığına hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray'da yeni transfer için de düğmeye basılmış durumda. Sarı-kırmızılıların Scha Boey'i de bir anlamda keşfeden oyuncu izleme birimi belirlenen kriterlere göre liste oluşturmaya başladı.

DUBOIS'YA GÜVEN TAM!

Galatasaray, Boey'den elde edilecek gelirin büyük bölümünü ön bölge transferleri için harcamayı planlıyor. Sağ beke geçen yaz Lyon'un kaptanı Leo Dubois'yı transfer eden sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuya güveni tam.

5 MİLYON EURO AYRILACAK

Sacha Boey'in üstün performansı nedeniyle geri planda kalan Dubois'nın önüne oyuncu transfer etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, sağ bek transfer için de 5 milyon Euro'luk bir meblağ ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların sağ bek hedefindeki liste de buna göre şekilleniyor.

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