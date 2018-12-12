Galatasaray dün oynanan grubun son maçlarından sonra grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Porto'ya karşı 3-2 kaybetmesine rağmen, Schalke'nin rakibi Lokomotiv Moskova'yı 1-0'la geçmesinden sonra Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray grup aşamasında toplağı 4 puan sonucunda 3.6 milyon euro kazandı.

Aynı zamanda Galatasaray 3. olarak Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu. Sarı-Kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 3,6 Milyon Euro ile birlikte toplamda kasasına 4.1 milyon euroyu yani yaklaşık olarak 24.5 milyon TL'yi kasasına koydu.

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