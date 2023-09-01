Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - Galatasaray Haberleri

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme turu oynayan ve Zalgiris Vilnius, Olimpija Ljubljana ile Molde'yi safdışı bırakarak adını gruplara yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. 3 sezonluk aranın ardından yeniden devler ligine dönen sarı kırmızılıların maçlarının tarihi merak konusu. İşte, detaylar...

3 Şurada Paylaş!









GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?

Bu yıl Bayern Münih, Manchester United ve Molde ile A Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın fikstürü henüz açıklanmadı.

Sarı kırmızılı temsilcimizin grup maçlarını hangi tarihte kimlerle oynanacağı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...